Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Bir evin yanında boş lahit mezar ele geçirildi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir şahsa ait evin yanında boş bir lahit mezar bulundu. Ele geçirilen lahit mezar Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahsa ait evin yan tarafında boş lahit mezar ele geçirildi.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma esnasında M.A. isimli şahsa ait evin yan tarafında bir adet boş lahit mezar ele geçirildi. Ele geçirilen lahit mezar Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN