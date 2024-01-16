Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şüpheli şahıs elinde bulunan 160 parça tarihi eseri 40 bin dolara satmak isterken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçaklığa karşı mücadelesi aralıksız sürüyor. Tarihi eser kaçakçılarına da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli çalışmada; Ataköy Mahallesi'nde S.E. isimli şüpheli şahıs elinde bulunan tarihi eserleri 40 bin Amerikan Doları'na satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet tarihi eser madalyon, 4 adet tarihi eser altın sikke, 20 adet tarihi eser gümüş sikke, 12 adet tarihi eser Osmanlı sikkesi, 95 adet tarihi eser bronz sikke, 4 adet tarihi eser gümüş yüzük,1 adet tarihi eser bronz yüzük, 1 adet tarihi eser küpe, 1 adet tarihi eser bronz bilezik, 1 adet tarihi eser mühür, 1 adet tarihi eser hokka, 19 adet tarihi eser obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 160 parça eserin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken, S.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN