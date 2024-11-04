Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla gelen B.Ş. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda; 130 adet gümüş sikke, 2 adet gümüş mühür, 4 adet altın sikke, 9 adet obje olmak üzere toplam 145 adet Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. B.Ş. isimli şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN