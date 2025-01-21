Aydın'da Tarihi Eser İçin İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş Mahallesi Ömerağa Deresi mevkiinde sit alanlarının kontrolü amacıyla gerçekleştirilen devriye esnasında jandarma ekipleri 2 kişinin durumundan şüphelendi. Yapılan incelemede M.K. ve S.D. isimli 2 şüpheli şahıs, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bir adet el dedektörü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN