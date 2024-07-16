Aydın'da Tamir Dükkanı Önünde Bot Hırsızlığı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir tamir dükkanı önünde bulunan botun çalınması ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi 35 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Argavlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir tekme tamir dükkanının önünde bulunan 4 metre 90 santim uzunluğundaki bot kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri, çevresi ve gidilebilecek yerlerde bulunan 16 adet kameranın 35 saat incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin A.K. isimli şahıs olduğunu ve araç ile botu çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Kuşadası ilçesinde yakalanıp gözaltına alınırken, ele geçirilen bot ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN