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Aydın'da taksi durağındaki kavga polis müdahalesiyle son buldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksi durağında çıkan kavga polis havaya ateş açarak sonlandırıldı. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi iki grup arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olayda bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesinde bulunan Gençlik Caddesi üzerindeki bir taksi durağının bekleme alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracını taksi bekleme alanına park etti. Görevlileri, sürücüyü uyarıp taksi durağına park etmemesi noktasında uyardı. Sürücü uyarıları dikkate almayıp aracını bırakıp ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelip polis ekipleri, yaptıkları plaka sorgusunda aracın yakalaması olduğunu tespit edince çekici yardımıyla araç otoparka çekildi. Sürücü döndüğünde aracını göremeyince görevlilerle tartıştı. Bu arada olay yerine sürücünün arkadaşları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgayı durdurdu.

Olayda sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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