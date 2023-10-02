Aydın'da taklit anahtarlarla hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde taklit anahtarlar ile evlere giren ve 19 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, hırsızlık ve kaçma suçlarından aranıyordu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde taklit anahtarlar ile vlere gire hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Nazilli ilçesinde "Taklit anahtarlarla kilit açmak suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında toplam 19 yıl hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN