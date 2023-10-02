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Aydın'da taklit anahtarlarla hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde taklit anahtarlar ile evlere giren ve 19 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, hırsızlık ve kaçma suçlarından aranıyordu.