Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: Bin 604 Litre Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kargo aracında toplam bin 604 litre tağşiş yağ bulundu. Olayla ilgili bir kişiye Gıda Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı ve 42 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kargo firmasına ait araca yüklenmiş vaziyette toplam bin 604 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasına ait bir araca başka bir araçtan yerleştirilen içi sıvı dolu pet şişelerde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte yapılan incelemede, pet şişede bulunan sıvının tağşiş yağ olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada 4,2 litrelik 382 adet pet şişeye doldurulmuş toplam bin 604 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. isimli şahıs hakkında 5996 sayılı Gıda Kanununa muhalefetten işlem yapılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

görevlilerince 42 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
