Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 34 Ton Yağ Ele Geçirildi

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 34 Ton Yağ Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, doğu illerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 34 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi. Şüphelilere idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda doğu illerinde piyasaya sürülmek üzere olan tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca tağşiş yağ imal ve ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar devam ediyor. Yapılan operasyonda Çine-Aydın yolu üzerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada doğu illerinde piyasaya sürülmek üzere sevk edilen satışa hazır markalı ve markasız tenekelere doldurulmuş 34 bin litre (34 ton) tağşiş yağ ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince şüphelilere idari para cezası kesildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
img

MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.