İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 30 Bin Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 30 Bin Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da emniyet ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplamda 30 bin litre etiketsiz tağşiş yağ ele geçirildi ve 7 firmaya idari para cezası uygulandı.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi, 7 firmaya idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik yapılan 3 ayrı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda bin 87 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 22 bin litre etiketsiz tağşiş yağ ve 8 adet plastik tank içerisinde 8 bin litre bitkisel karışım yağ olmak üzere toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Maliye ve Trafik Şube ekiplerince 7 şahıs ve firmalar hakkında toplamda 1 milyon 369 bin 584 TL idari para cezası uygulandı. Hileli gıda imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title