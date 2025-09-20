Aydın'da Süt Kamyonu Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çalışan ailenin 3 yaşındaki oğlu, çiftliğe gelen süt toplama kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait süt toplama kamyonu, sağılan sütleri almak için büyükbaş hayvan çiftliğine geldi. Geri manevra yaparak tankere yanaşan kamyon sütleri yükledi. O esnada çiftlikte çalışan ailenin 3 yaşındaki oğlu El Amr Ali, kamyonun önünde oyun oynamaya başladı. Sütleri yükleyen araç şoförü, daha sonra aracına binerek çiftlikten ayrılmak istediği sırada kamyonun önünde kalan minik Ali'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan minik Ali, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı fark etmeyen sürücü olay yerinden uzaklaştı. Çocuğun cansız bedenini bulan ailesi neye uğradığını şaşırıken, yapılan kamera incelemesinin ardından çocuğun kamyonun altında kaldığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamera incelemesinin ardından tespit edilen kamyonun şoförü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yakalandı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve savcının gerekli çalışmalarının ardından minik Ali'nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek morga kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuğun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - AYDIN