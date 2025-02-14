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Aydın'da Suriyeli Ailenin Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'da Suriyeli Ailenin Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 4 çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Husam Elfelci'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 4 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangın evi kullanılmaz hale getirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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