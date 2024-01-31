Aydın'da Şüpheli Valiz Paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bırakılan şüpheli valiz, ekipleri harekete geçirdi, kontrollü bir şekilde açılan valizden ise cam ve porselen mutfak eşyaları ile çarşaflar çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen vatandaşlar, kaldırıma bırakılmış vaziyette bir valiz gördü. Uzun süre orada kaldığı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi. Gelen ekipler hazırlığın ardından şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde açıldı. Açılan valizden, cam ve porselen mutfak eşyaları ile çarşaflar çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı. - AYDIN