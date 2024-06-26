Aydın'da Şüpheli Şahsın Suç Kaydı Bulundu ve Yurtdışına Kaçma Hazırlığı Tespit Edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde milli park sınırları içerisinde şüphe üzerine durdurulan şahsın 23 adet suç kaydı bulunduğu ve abisinin kimlik kartı ile yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalar devam ediliyor. Kuşadası ilçesi Milli Park içerisinde şüpheli bir şahsın çanta ile görülmesi üzerine yapılan araştırma sonucu Y.S.'nin 23 adet suç kaydı olduğu ve aranması bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahsın abisinin kimlik bilgilerini kullanarak kendi imkanları ile yasadışı olarak Yunanistan ülkesine çıkış yapmaya çalıştığı tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN