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Aydın'da Şüpheli Şahıstan 2 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'da Şüpheli Şahıstan 2 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
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Koçarlı ilçesinde devriye gezen jandarma, şüphe üzerine durdurduğu Ü.A. isimli şahsın iki adet kurusıkı tabanca bulundurduğunu tespit etti. Şahıs hakkında idari para cezası uygulandı ve adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahıstan 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Çeşmeköy Mahallesi'nde devriye gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan Ü.A. isimli şüpheli şahsın 2 adet kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edildi. Şüpheliye 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Koçarlı

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