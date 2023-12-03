Aydın'da şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutalığınca, Nazilli Rahmanlar ve İsabeyli Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan R.Y., H.K., O.Ç. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN