Aydın'da Şüpheli Paket Patlatıldı, Beslenme Çantası Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket patlatılırken, paketin beslenme çantası olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan Yedieylül İlköğretim Okulu'nun karşısındaki kaldırma bırakılan paket, uzun süre alınmayınca bölgedeki vatandaşlar durumundan şüphelenip polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Bomba imha uzman ekibi şüpheli paketi fünye ile patlattı. Şüpheli paketin beslenme çantası olduğu ortaya çıktı. - AYDIN