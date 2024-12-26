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Aydın'da Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden İş Kıyafetleri Çıktı

Aydın'da Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden İş Kıyafetleri Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta bulunan şüpheli çanta, vatandaşların ihbarı üzerine fünye ile patlatıldı. Çantadan iş kıyafetleri çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir park içerisinde bulunan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan iş kıyafetleri çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar bir park içerisinde şüpheli çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, park ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantadan iş kıyafetleri çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Parkta şüpheli çantayı fark eden vatandaşlardan Serhat Sicim, "Sabah geldiğimizde şüpheli bir çanta gördük. Uzun süre takip ettik ve gelen giden olmayınca biz de tedbir amaçlı kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Vatandaşlık görevimiz olarak kendi üzerimize düşeni yaptık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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