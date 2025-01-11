Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde bulunan doğalgaz kutusu üzerinde unutulan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 73 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar bir apartmanın dış cephesinde bulunan doğalgaz kutusu üzerinde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, sabah saatlerinden bu yana çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çantanın apartmanda oturan ve sabah saatlerinde Koçarlı'ya giden yaşlı bir kadına ait olduğu tespit edildi. Apartmanda bulunan yaşlı kadının dairesine ulaşılırken, aşağıya inen torunu çantayı teslim aldı. Çantanın sahibine ulaşılmasıyla mahalleli derin bir nefes aldı. - AYDIN