Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Erdoğan Diyarbakır'da: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği

Aydın'da Şüpheli Çanta Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler ilçesinde bir apartmanın doğalgaz kutusu üzerinde bulunan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çantanın sahibi yaşlı bir kadına ulaşılması ile mahalleli rahat bir nefes aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde bulunan doğalgaz kutusu üzerinde unutulan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 73 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar bir apartmanın dış cephesinde bulunan doğalgaz kutusu üzerinde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, sabah saatlerinden bu yana çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çantanın apartmanda oturan ve sabah saatlerinde Koçarlı'ya giden yaşlı bir kadına ait olduğu tespit edildi. Apartmanda bulunan yaşlı kadının dairesine ulaşılırken, aşağıya inen torunu çantayı teslim aldı. Çantanın sahibine ulaşılmasıyla mahalleli derin bir nefes aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Setlere geri dönen ünlü oyuncunun son hali
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
img

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.