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Aydın'da şüpheli çanta paniği

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önüne bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonun önüne bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Girne Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunun önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir aracın yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından şüpheli çanta bırakıldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, uzun süre çantanın bulunduğu yerden alınmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevresi güvenlik şeridi ile sarılan şüpheli çantanın incelenmesi için bomba imha uzmanı çağırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Aydın-İzmir karayolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta içerisinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıkarken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aydın-İzmir Karayolu trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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