Aydın'da şüpheli çanta paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir park içerisinde bulunan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi, yapılan incelemelerin ardından çanta içerisinde havlu ve kıyafet çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir park içerisinde bulunan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi, yapılan incelemelerin ardından çanta içerisinde havlu ve kıyafet çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gençlik Caddesi üzerindeki Basın Parkı içerisinde şüpheli bir çanta bulundu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, park ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı inceledi. Yapılan incelemede çanta içerisinde kıyafet ve havluların olduğu tespit edildi. Çantadan kıyafet çıkması herkese derin bir nefes aldırırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN