Aydın'da Şüpheli Çanta Alarmı: İhtiyaç Sahipleri İçin Kıyafet Bırakıldığı Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çöp konteynerinin yanındaki şüpheli çanta paniğe yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın ihtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafet dolu olduğunu belirledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çöp konteynerinin yanına ihtiyaç sahibi vatandaşların alması için bırakılan kıyafet dolu çanta, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2077 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar bir çöp konteynerinin yanında şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Fermuarı açık olan çantayı ekipler incelerken, çantadan kıyafetler çıktı. - AYDIN

