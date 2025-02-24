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Aydın'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 97 Kişi Yakalandı

Aydın'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 97 Kişi Yakalandı
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Aydın'da son bir haftada yapılan emniyet çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalanırken, 76 kişi tutuklandı. Ayrıca birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalandı, 76 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda il genelinde toplam 20 bin 861 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 97 şahıs yakalandı, 76 kişi de tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 9 adet tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 216 adet fişek, 146 gram uyuşturucu madde ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 21 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 22 bin 549 aracın kontrolü yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 122 araç trafikten men edilirken, 5 bin 313 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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