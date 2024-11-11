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Aydın'da Suçlulara Geçit Yok: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Suçlulara Geçit Yok: 7 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen asayiş çalışmalarında 7 şüpheli yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İlgili ekipler çeşitli suçlarla aranan şahısları yakalamaya devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde asayiş ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yunus ekiplerince hafta sonu yapılan uygulamalarda Ovaeymir Mahallesi'nde İ.K. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, Ata Mahallesi'nde A.T. isimli şahıstan da 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs da yakalandı. Çestepe Mahallesi'nde ise durdurulan İ.Ş. isimli şüpheli şahısın üzerinde 2.90 gram metamfetamin olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan 2 günlük çalışmalar kapsamında ise 1 adet çalıntı motosiklet yakalanarak sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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