Aydın'da Suçlarla Mücadele Operasyonu: 117 Gözaltı

Aydın'da Kasım ayında polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 117 kişi yakalandı.

Suç ve suçlularla mücadeleye yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede il genelinde 18-24 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 117 şahıs yakalandı, 45 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 34 adet fişek, 2 adet çalıntı otomobil, 170 gram uyuşturucu madde, 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 20 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik denetimlerin de ise 21 bin 852 araç ve motosiklet sorgulanırken, 119 araç trafikten men edildi, 4 bin 871 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN