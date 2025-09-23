Aydın'da Suç Operasyonları: 292 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 292 şüpheli yakalandı.

Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın genelinde 7 bin 338 kilometre kare sorumluluk alanı olan jandarma ekiplerince, 15-21 Eylül tarihlerinde 2 bin 819 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi. 220 asayiş olayının meydana geldiği Aydın'da yapılan çalışmalar kapsamında 219 olay aydınlatıldı. Yakalanan 181 şüpheli hakkında ise işlem yapılırken, 2 kişi de tutuklandı. Yine aynı tarihlerde 3 kaçakçılık olayı meydana gelirken, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Meydana gelen 10 narkotik olayında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise 320 noktada uygulama yapılırken, 53 bin 752 şahsın sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 189 şüpheli de yakalandı.

Aydın genelinde 628 kilometre kare sorumluluk alanı olan emniyet ekiplerince, 15-21 Eylül tarihlerinde 3 bin 922 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi. 777 asayiş olayının meydana geldiği Aydın'da yapılan çalışmalar kapsamında 648 olay aydınlatıldı. Yakalanan 660 şüpheli hakkında ise işlem yapılırken, 3 kişi de tutuklandı. Yine aynı tarihlerde 8 kaçakçılık olayı meydana gelirken, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Meydana gelen 60 narkotik olayında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 8 kişi tutuklandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise 20 noktada uygulama yapılırken, 27 bin 925 şahsın sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 103 şüpheli de yakalandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Jandarmamız ve Emniyet güçlerimizle; suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın'da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı. - AYDIN