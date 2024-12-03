Aydın'da Son Bir Ayda 915 Suçlu Yakalandı

Aydın'da jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 915 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası aranan 419 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 18 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 22 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 456 şahıs olmak üzere toplam 915 şahıs yakalandı, 459 şahıs tutuklandı. Asayiş suçları kapsamında il genelinde gerçekleşen, hırsızlık olaylarında 175 olay aydınlatıldı. Olaylarda 94 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs da tutuklandı. Meydana gelen 1 kasten öldürme olayında ise 1 şüpheli tutuklandı.

Umuma açık 271 iş yerine yönelik yapılan denetimlerde, 7 işyerine toplam 113 bin 612 TL idari para cezası uygulandı. Asayiş olaylarında il genelinde 38 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği olmak üzere toplam 61 silah ele geçirildi. Asayiş olaylarında suç sırasında kullanılan toplam 17 adet araç ele geçirilmiş ve olaylarda 77 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında ise 32 kaçakçılık, 20 mali, 3 organize olmak üzere toplam 55 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 80 şüpheli yakalanırken, 45 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaylarda 318 adet elektronik sigara, 4 bin 454 litre alkollü içki, bin 585 paket sigara, 1 adet sahte para, 3 adet sahte belge, 2 bin 886 kilo tütün, 151 adet tarihi eser, 16 bin 154 litre sahte gıda maddesi, 650 litre sahte zeytinyağı, 1 milyon 697 bin 720 adet makaron, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 12 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ve 705 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında il genelinde 364 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 383 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 17 şüpheli tutuklandı. Olaylarda 4 bin 44 gram esrar, 106 gram eroin, 10 gram kokain 825 gram metamfetamin, bin 900 gram Skunk, 15 adet ectasy, 2 bin 352 adet sentetik ecza, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında da 63 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 18 organizatör gözaltına alınırken 9 organizatör tutuklandı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kapsamında gerçekleştirilen 179 etkinliğe 44 bin 857 kişi katıldı. Okullar Bölgesi ve Umuma açık yerlerin denetimi kapsamında ise toplam 635 okulda, 12 sabit okul kolluk görevlisi, 321 personel ve 644 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görev yaparken, okul giriş-çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve trafiği düzenlemek için 170 ekip ve 346 personel görevlendirildi. Ayrıca 33 internet kafe, oyun salonu, 265 kafe, kahvehane, 82 içkili yer, 16 iddia, ganyan bayii, 161 büfe, market ve 202 park bahçe olmak üzere toplam 759 alan denetlendi.

Trafik Suçları kapsamında ise il genelinde 156 bin 177 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 6 bin 788 motosiklet, 10 bin 701 otomobil, 5 bin 674 kamyonet, 929 otobüs, minibüs, bin 388 diğer araç cinsleri olmak üzere toplam 25 bin 480 araca işlem yapıldı. 283 maddi hasarlı trafik kazası, 388 yaralanmalı trafik kazası, 5 ölümlü trafik kazası olmak üzere toplam 676 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 508 kişi yaralandı, 5 kişi olay yerinde, 3 kişi ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Okul servislerinin denetimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 851 servis aracı denetlenirken, 89 araca cezai işlem uygulandı. Ticari taksilerin denetimine yönelik çalışmalarda da 638 ticari taksi denetlendi, 124 araca cezai işlem uygulandı. - AYDIN