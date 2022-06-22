Aydın'da son 24 saatte 15 aranan şahıs yakayı ele verdi - Haberler

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Aydın'da son 24 saatte 15 aranan şahıs yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da son 24 saatte 15 aranan şahıs yakayı ele verdi

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda 15 şahıs yakalandı.

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda 15 şahıs yakalandı.

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 12 yıl 2 ay cezası olan Y.P., başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 6 yıl cezası olan T.Ç., kasten yaralama suçundan 5 yıl cezası olan K.A., resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl cezası olan O.A. ile birlikte 15 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak ceazevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Aydın 3. Sayfa Haberler

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