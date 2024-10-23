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Aydın'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor

Aydın'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor
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Aydın'da artan sokak köpekleri, özellikle çocuklar ve kadınlar için tehdit oluşturmaya başladı. Vatandaşlar, sürü halinde dolaşan köpeklerin neden olduğu korku ve saldırılara dikkat çekerek yetkililerden acil yardım talep ediyor.

Aydın'da sayıları her geçen artan sokak köpekleri tehlike saçmaya başladı. Aydın merkez başta olmak üzere pek ilçede özellikle çocuklar ve kadınlar sokağa çıkamaz hale geldi. Vatandaşlar sorunun her geçen gün büyüdüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köşk ilçesinde sürüler halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, park ve bahçeleri mesken tuttu. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve geceleri dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten vatandaşlar, "Sabah çocuklarımızı yalnız başına okula göndermeye korkuyoruz. Gece dışarıda bir işi olsa kadın ve çocuklarımızı yanında bir refakatçi olmadan dışarıya çıkamıyor. Köpekler sürü halinde dolaştığı için saldırgan oluyor. Zaman zaman kazalara da neden olan başıboş sokak köpeği sorunun daha büyük bir facia yaşanmadan çözülmesini istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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