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Aydın'da Şok ve Mobil Park ekipleri 59 şüpheliyi yakaladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Şok ve Mobil Park ekipleri, Ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan toplam 59 şüpheliyi yakaladı. Ekipler ayrıca birçok araç ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uygulamalarına devam eden Şok ve Mobil Park ekipleri, Ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan toplam 59 şüpheliyi yakaladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri'ne bağlı Şok ve Mobil Park ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Ağustos ayındaki uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 59 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 51 bin 324 şahıs sorgulanırken, sorgulama neticesinde 57 aranan şahıs yakalandı. 1 evden hırsızlık şüphelisi ile 1 işyerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı. 11 bin 893 araç sorgulanırken, sorgulama neticesinde 5 adet hacizli yakalamalı araç yakalandı, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından bin 973 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 19 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet kartuş, 11 şahıstan 18 gram uyuşturucu madde, 4 şahıstan 28 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 2 bin 274 aracın da sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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