Aydın'da 'Şok' Denetimler: 126 Şahıs Sorgulandı

Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen 'şok' denetimlerinde 126 şahıs sorgulandı.

Çine ilçesi Akçaova, Cumalı, Eskiçine, Kahraman, Karakollar ve Mutaflar mahallelerinde içkili eğlence yerleri ile kahvehanelerde, jandarma ekiplerince 22.00 - 01.00 saatleri arasında 4 Asayiş Timi, 1 Komando Timi, 1 KOM Timi, 1 GKİT Timi ve 1 Trafik Timi ile müşterek olarak "Şok" denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 kahvehane, 4 içkili lokanta kontrol edildi. Ayrıca 126 şahsın da sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi. - AYDIN