Aydın'da 'Şok' Denetimler: 126 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da 'Şok' Denetimler: 126 Şahıs Sorgulandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 126 şahıs sorgulanırken, 5 kahvehane ve 4 içkili lokanta kontrol edildi. Denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen 'şok' denetimlerinde 126 şahıs sorgulandı.

Çine ilçesi Akçaova, Cumalı, Eskiçine, Kahraman, Karakollar ve Mutaflar mahallelerinde içkili eğlence yerleri ile kahvehanelerde, jandarma ekiplerince 22.00 - 01.00 saatleri arasında 4 Asayiş Timi, 1 Komando Timi, 1 KOM Timi, 1 GKİT Timi ve 1 Trafik Timi ile müşterek olarak "Şok" denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 kahvehane, 4 içkili lokanta kontrol edildi. Ayrıca 126 şahsın da sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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