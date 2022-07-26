Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler

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Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs şoförlerinin kavgasında, biri ağır olmak üzere 2 şoför yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs şoförlerinin kavgasında, biri ağır olmak üzere 2 şoför yaralandı.

Kavga saat 12.00 sıralarında Egemenlik Bulvarı Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs şoförleri T.H. ile M.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle durakta tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu her iki şoförde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada ağır şekilde yaralanan M.V. ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer şoför T.H. ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Bıçakla yaralanan şoförlerin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler kavga Aydın 3. Sayfa Haberler

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