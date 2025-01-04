Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
Erdoğan'dan çok konuşulacak "Suriye" çıkışı: Biz adım atmadık ama...
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü

Aydın'da Sobadan Yangın Çıktı, Park Halindeki Aracı Sardı

Aydın'da Sobadan Yangın Çıktı, Park Halindeki Aracı Sardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler ilçesinde soba borusunu temizlerken çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçradı. Olay yerinde vatandaşların müdahelesiyle yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin önünde soba borusunu temizlerken çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçradı.

Olay, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi 3408 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi evinin önünde soba borusunu temizlemeye başladı. Temizlik esnasında boru içerisinde yanar durumda bulunan küller, park halindeki otomobilin üzerinde döküldü. Aracın yan kapı bölümünden çıkan dumanları fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar araçta çıkan yangına kendi imkanları ile müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin yanı başında uyuyan dev potansiyel
img

Ukrayna'nın kullandığı ABD füzeleri düşürüldü
img

Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
10 yaşındaki çocuk TikTok'taki video akımının kurbanı oldu
Canlı anlatım! RAMS Park'ta eşitlik bozuldu
RAMS Park'ta eşitlik bozuldu! Tempo bir an olsun düşmüyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.