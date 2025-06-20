Aydın'da Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.A. yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (39) isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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