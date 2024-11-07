Aydın'da Silahlı Tehdit Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ı Nazilli ilçesinde silahlı tehdit şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca Aşağıyakacık Mahallesi'nde meydana gelen silahla tehdit olayının şüphelisi Ş.Ş. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Tabanca muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN