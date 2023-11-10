Aydın'da silahlı saldırıya tutuklama
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Orta Mahalle Tekstil Park girişinde Ş.M'yi tabancayla yaralayan ve polis ekiplerince yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
5 Kasım'da, Ş.M, Orta Mahalle Tekstil Park'ında M.A. tarafından bacağından silahla yaralanıp, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Olayın ardından kaçan M.A. polis ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa