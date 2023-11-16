Aydın'da silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
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Aydın'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 13 Kasım'da Y.U'nun silahla vurulmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.S, T.M, M.S. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Y.U'nun tedavisine devam edildiği öğrenildi.
13 Kasım'da Y.U, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde M.S. tarafından silahla yaralanıp Adnan Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa