Aydın'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve ağır şekilde yaralandı. Şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olay, Efeler Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için evden ayrılan Y.U. iddiaya göre husumetlisi olduğu öğrenilen M.S. tarafından silahla ateş edilerek vuruldu. Yaşanan olay sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.U. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden 09 HY 999 plakalı araçla kaçan şüpheli M.S polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN