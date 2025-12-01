Aydın'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.S., diğer kişiyi bacağından silahla vurarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde şahısların tartışması ve sonra Ö.S. isimli şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN