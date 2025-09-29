Haberler

Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklu, 1 Serbest

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Y.Ö. 7 yerinden yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin 7 yerinden yaralanması olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Telsiz Tepe Caddesi Açık Cezaevi yanında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (20), Y.Ö. (22) ve K.A. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.A. ve K.A., Y.Ö.'yi silahla bacaklarından 7 yerinden yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Y.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Buzdolabının arkasında saklanırken yakalandı

Olayın ardından kaçan A.A. ve K.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde buzdolabının arkasında saklanırken yakalandı. K.A. ise düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli A.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
