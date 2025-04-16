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Aydın'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 10 kişi silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre belirlenen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirilen ekipler, çalışmalarda 10 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici-delici alet, 8 adet tabanca şarjörü ve 65 adet mühimmat ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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