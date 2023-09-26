Aydın'da Sikke ve Tarihi Objeler Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 32 bronz sikke ve 4 metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tutuklama kararı verildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sikke ve tarihi objeleri satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserler satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Suçüstü yakalanan zanlının üst aramasında 32 bronz sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 metal obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa