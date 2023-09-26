Aydın'da Sikke ve Tarihi Objeler Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 32 bronz sikke ve 4 metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tutuklama kararı verildi.