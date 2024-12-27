Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 55 Bin 400 Adet Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir adrese yapılan baskında 55 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde N.S.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 55 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 50 bin adet boş makaron, 27 kilo kıyılmış tütün, 6 adet likit ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN