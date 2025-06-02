Aydın'da Sıcak Nokta Uygulaması: 23 Araç, 86 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Sıcak Nokta Uygulaması: 23 Araç, 86 Şahıs Sorgulandı
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Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirdiği sıcak nokta uygulamasında 23 aracı sorguladı ve 86 şahsı denetledi. Uygulama kapsamında 12 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan sıcak nokta uygulamasında 23 araç ve 86 şahsın sorgusu yapıldı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine ilçesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda şok " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 14 umuma açık yer kontrol edilirken, 23 araç sorgulandı 12 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 86 şahsın sorgusu yapılırken, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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