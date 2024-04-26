Aydın'da Sibergöz Operasyonunda 14 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Aydın'da 212 jandarma personelinin katılıyla gerçekleştirilen sibergöz operasyonunda internet üzerinden çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 212 personelin katılımıyla sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde Terör Örgütü Propagandası, Cumhurbaşkanına Hakaret, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçlarına yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 6 ilçede toplam 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Faaliyet kapsamında 173 işletmenin kontrolü yapılarak, 5 bin 131 şahıs sorgulandı ve 6 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN