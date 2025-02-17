Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'da gerçekleştirilen Sibergöz operasyonu kapsamında yasadışı bahis ve müstehcenlik suçlarından 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 216 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Çine ve Nazilli ilçelerinde 6 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", Çine ilçesinde 2 şüpheli şahıs hakkında da "Yasadışı Bahis" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Ayrıca faaliyette 113 işletme ve 1 derneğin de kontrolü yapıldı. Uygulamalar kapsamında 4 bin 649 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 25 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN