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Aydın'da 'Sibergöz' Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da 'Sibergöz' Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyon sırasında 108 işletme kontrol edildi ve 4 bin 985 kişi sorgulandı.

Aydın'da siber suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonunda tespit edilen 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 212 personelin katılımıyla 'Sibergöz' operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda 6 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis", 1 şüpheli şahıs hakkında "Dini değerleri aşağılama", 1 şüpheli hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 108 işletme ve 2 derneğin kontrolü yapılırken, 4 bin 985 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 1 av tüfeği ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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