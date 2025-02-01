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Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Sibergöz Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da gerçekleştirilen Sibergöz operasyonunda 11 şüpheli hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Yasadışı Bahis' suçlarından adli işlem başlatıldı. 201 personelin katıldığı operasyonla 177 işletme kontrol edildi ve 14 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da gerçekleştirilen Sibergöz operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 201 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", Efeler ve Kuşadası ilçelerinde 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis ve 5607 SKM" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek yakalandı. 11 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Faaliyette, 177 işletme ve 12 derneğin kontrolü yapılarak 5 bin 665 şahıs sorgulanarak ve çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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