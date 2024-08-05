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Aydın'da Siberağ-4 Operasyonu: 86 Şüpheli Yakalandı

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Aydın ve diğer birçok ilde düzenlenen 'Siberağ-4' operasyonu kapsamında toplamda 86 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

Aralarında Aydın'da bulunduğu çok sayıda ilde düzenlenen 'Siberağ-4' operasyonu kapsamında toplamda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'nitelikli dolandırıcılık', 'banka veya kredi kartını kötüye kullanma', 'yasa dışı bahis' ve 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında Aydınla ilgili olarak, "İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Aydın ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis reklamı veren ve yasa dışı bahis oynamayı teşvik edici paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Ayrıca Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Burdur, Yozgat, Eskişehir, Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kars, Muğla, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda da; açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve bu görüntüleri yayınladığı tespit edilen 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Banka Aydın Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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