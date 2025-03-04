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Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken dumanlar yükselen otomobildeki yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobildeki yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2435 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir haindeyken 09 AAS 405 plakalı otomobilden, henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor bölümünden yükselen dumanlar fark eden araç sürücüsü yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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